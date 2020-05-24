تسجيل 70 وفاة و246 إصابة بكورونا في إسبانيا خلال يوم

عاودت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في إسبانيا ارتفاعها، حيث سجلت السلطات الصحية الإسبانية خلال آخر 24 ساعة 70 وفاة، مقابل 48 في اليوم السابق، مؤكدة أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد أصبح بذلك 28752 حالة.
و أشارت الوزارة إلى أنها قامت بتشخيص 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 235772، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة و بريطانيا و إيطاليا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس".
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