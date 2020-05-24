تسجيل 70 وفاة و246 إصابة بكورونا في إسبانيا خلال يوم

عاودت حصيلة الوفيات اليومية جراء ​فيروس كورونا​ في ​إسبانيا​ ارتفاعها، حيث سجلت السلطات الصحية الإسبانية خلال آخر 24 ساعة 70 وفاة، مقابل 48 في اليوم السابق، مؤكدة أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد أصبح بذلك 28752 حالة.

و أشارت الوزارة إلى أنها قامت بتشخيص 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد ​الإصابات​ التي تم رصدها في البلاد 235772، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة عالميا بعد ​الولايات المتحدة​ و ​بريطانيا​ و ​إيطاليا​ من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس".