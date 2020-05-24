ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في كندا إلى 6380 والإصابات تتجاوز 84 ألفا

أفادت معلومات صحافية عن ارتفاع عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ في كندا إلى 6380، في حين تجاوز عدد الإصابات 84 ألفا.

وكانت وزارة الصحة الكندية قد أعلنت، يوم أمس، تسجيل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و97 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه "تم رصد 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 82892، كما تم تسجيل 97 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 6277 حالة".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قد صرح، في وقت سابق من الشهر الحالي، بأن وزارة الصحة في بلاده صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية للقاح تم تصميمه في كندا ضد فيروس كورونا المستجد.