سانا: مقتل وإصابة عشرات المسلحين باشتباكات داخلية بريفي حلب وإدلب

أفادت وكالة "سانا" السورية، عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، مع اتساع رقعة الاقتتال بينها لتقاسم مناطق النفوذ والسيطرة في ريفي حلب وإدلب، فقد اندلعت "اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين القوة التنفيذية التابعة لتنظيم جبهة النصرة، ومسلحين يسيطرون على عدة مناطق في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الطرفين وانتشار الفوضى في المنطقة وتخريب ممتلكات بعض المدنيين".
وأشارت سانا إلى أنه "أصيب عدد من المدنيين وسقط عدد من القتلى وأصيب آخرون من عناصر لواء الشمال الموالي لتركيا، جراء اشتباك بين المسلحين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي على خلفية مقتل اثنين من عناصرهم بعمليات اغتيال نفذها مسلحون من لواء الشمال في ريف المدينة بالقرب من الحدود التركية، وقد وصل مسلحو أحرار الشرقية أيضا للمدينة للمشاركة بالاقتتال الدائر هناك، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 23 شخصا من الأطراف المتقاتلة".
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