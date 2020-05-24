أ.ف.ب: إرجاء محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهم فساد

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن "إرجاء محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بتهم فساد" من ذكر أسباب.

وكان نتانياهو قد ووصل إلى المحكمة المركزية في ​القدس​ برفقة عدد من أقرب حلفائه، حيث ألقى كلمة متلفزة شدد فيها على أن الاتهامات الموجهة إليه مسيسة ومفبركة، متهما معارضيه بالسعي إلى "الإطاحة برئيس وزراء قوي من المعسكر اليميني بغية إبعاد اليمين عن الحكم لسنوات طويلة".

وشن نتانياهو هجوما حادا على الشرطة والنيابة، قائلا إنهما فبركتا القضايا المنسوبة إليه، وأن ضغوطا مورست على شهود بغية الحصول على شهادات مزورة ضده، معتبراً أن النظام القضائي ووسائل الإعلام لا يدخران أي جهد بغية إسقاطه، مضيفا أنه "يقف صامدا ورأسه مرفوع" أمام هذه الاتهامات وسيستمر في قيادة البلاد.