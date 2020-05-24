ترامب: بوتين لا يريد فوزي في الانتخابات وأنا أسوأ ما حدث لروسيا

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، لا يريد فوزه في انتخابات الرئاسة في ​الولايات المتحدة​ عام 2020، قائلا: "إنني أسوأ ما حدث ل​روسيا​، وبوتين يفهم ذلك. تربطني علاقات جيدة به، لكنه يفهم هذا الأمر، هو ربما لا يريد فوزي. يمكنني أن أقول لكم مباشرة الآن، على الرغم من أنني أعتقد أنني أعجبه، إلا أنني لست على يقين بأنه لا يريد أن أنتصر"، معتبرا أنه "يخوض منافسة مع حزب فاسد لكنه قوي جدا"، في إشارة إلى الديمقراطيين.

وسبق أن وجهت جهات كثيرة في الولايات المتحدة اتهامات إلى روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 لصالح ترامب، ما دفع السلطات لإجراء تحقيق في قاده المدعي الخاص روبرت مولير، الذي توصل إلى استنتاج ينفي أي تآمر بين الرئيس الأمريكي و​الحكومة الروسية​.