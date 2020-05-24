تسجيل 1501 إصابة جديدة بكورونا في قطر بانخفاض لمعدل الإصابات اليومي

أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم عن تسجيل نحو 1501 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاصا مقارنة مع إحصاءات الأيام السابقة، مقابل 1732 إصابة السبت و1830 إصابة الجمعة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة 43714، بما في ذلك 34521 حالة نشطة، بينها 188 مريضا في العناية المركزة.

وتوفى شخصان منذ أمس جراء إصابتهما بالفيروس، لليوم الثالث على التوالي، لتبلغ حصيلة الضحايا 23 حالة وفاة. وارتفع عدد المتعافين من كورونا خلال آخر 24 ساعة بـ657 حالة شفاء جديدة، إلى 9170 شخصا.