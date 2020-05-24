هبوط أول طائرة شحن إسرائيلية في اسطنبول منذ 10 سنوات

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بأن طائرة شحن تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية هبطت في ​مطار اسطنبول​ في ​تركيا​، بعد توقف دام عشر سنوات.

و أشارت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، إلى أن الطائرة تحمل على متنها 24 طنا من المساعدات الإنسانية المخصصة إلى ​الولايات المتحدة​ بغية مساعدتها في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد.

ولفتت الهيئة إلى أن ​السلطات التركية​ سمحت لـ"إلعال" بتسيير رحلتي شحن خلال الأسبوع الجاري لنقل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الشركة طلبت تنظيم رحلات شحن إنسانية بشكل دائم.