أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بأن طائرة شحن تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية هبطت في مطار اسطنبول في تركيا، بعد توقف دام عشر سنوات.
و أشارت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، إلى أن الطائرة تحمل على متنها 24 طنا من المساعدات الإنسانية المخصصة إلى الولايات المتحدة بغية مساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ولفتت الهيئة إلى أن السلطات التركية سمحت لـ"إلعال" بتسيير رحلتي شحن خلال الأسبوع الجاري لنقل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الشركة طلبت تنظيم رحلات شحن إنسانية بشكل دائم.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط أول طائرة شحن إسرائيلية في اسطنبول منذ 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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