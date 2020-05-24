شاهد.. شباب "مستقبل وطن" يؤدون أغنية "احنا مش بتوع حداد" إهداءا لشهداء الوطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح حزب مستقبل وطن، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، فيديو لأغنية، "احنا مش بتوع حداد"، يظهر فيه عدد من شباب الحزب أمام المقر الرئيسي أثناء قيامهم بتأدية كلمات الأغنية، وإهداءا لروح الشهيد أحمد المنسي، وجميع شهداء الوطن ضد الإرهاب. Advertisements وارتدى شباب الحزب، تيشيرت تحمل صور للشهيد أحمد المنسي، وشهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية. وجاءت كلمات الأغنية:" أحنا مش بتوع حداد، أحنا نار تحت الرماد، أحنا صخر ميكسرش وكل ضربة يزيد ثبات، منسي حي ميتنسيش، بعد أرضي خلاص مفيش، منسي ميت مليون يموتوا والبلاد دي متتحنيش".

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