البيت الأبيض: سيطرة الصين على هونغ كونغ قد تؤدي لفرض عقوبات أمريكية‎

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روبرت أوبراين

حذر روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الأحد من أن تشريع الأمن القومي الذي اقترحته الصين بشأن هونغ كونغ قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية ويهدد وضع المدينة كمركز مالي.

وقال أوبراين لشبكة إن.بي.سي: ”يبدو من هذا التشريع الخاص بالأمن القومي إنهم يقومون بالأساس بالسيطرة على هونغ كونغ وإذا فعلوا… لن يكون بإمكان وزير الخارجية مايك بومبيو أن يشهد بأن هونغ كونغ تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي وإذا حدث ذلك ستكون هناك عقوبات ستفرض على هونغ كونغ وعلى الصين“.

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