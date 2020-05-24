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حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نفت وكالة الأنباء اللبنانية، صباح اليوم الأحد، ما تم تداوله من شائعات بشأن وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون، والتي تم تناقلها بشدة بين المواطنين عبر مجموعات الواتساب منسوبة لها.

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وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أنه لم يتم نشر أى شيء من هذا القبيل وهدفها إحداث البلبلة بين الناس.

وأضافت “تناقلت مجموعات واتساب بعد منتصف ليل أمس، إشاعة عن وفاة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ضمّنتها سيناريو مفبركا لا أساس له من الصحة، نسبه مطلقوه إلى “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وأضافت: “إن الوكالة تنفى نفيا قاطعا أن تكون قد نشرت شيئا من هذا القبيل، وتؤكد أن لا علاقة لها مطلقا بما نُسب اليها من رواية مختلقة غايتها إحداث البلبلة”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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