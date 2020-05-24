شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس النمساوي وزوجته يخترقان حظر التجول والشرطة تضبطهما والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الشرطة النمساوية رئيس البلاد الكسندر فان دير بيلين وزوجته دوريس شميداور داخل مطعم بالعاصمة فيينا بعد بدء وقت الغلق المفروض في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وفي مقابلة مع صحيفة "كرونه تسايتونج" النمساوية، أكد فان دير بيلين الواقعة اليوم الأحد واعتذر عنها، وقال :" لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت".

وفي سياق متصل، اكدت الشرطة أيضا أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا.

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وقالت الصحيفة إنه كانت هناك مشروبات موجودة على الطاولة أمام فان دير بيلين وزوجته عندما تم تفتيش المطعم في الساعة الثانية عشرة والثلث صباحا.

وتنص القيود المعمول بها في النمسا حاليا على أنه على المطاعم أن تفتح أبوابها فقط حتى الساعة الحادية عشرة مساء، ومن الممكن أن تسبب الواقعة تداعيات خطيرة بالنسبة لصاحب المطعم إذ يفرض قانون تدابير كورونا على المطاعم التي تفتح أبوابها بعد الساعة الحادية عشرة مساء غرامات تصل إلى 30 ألف يورو.

غير أن المطعم كان قد أغلق أبوابه رسميا بالفعل قبل وصول الشرطة، لكن فان دير بيلين وزوجته ظلا جالسين في الحديقة. وقد أعرب فان دير بيلين اليوم مجددا عن شعوره بالندم وقال :" أنا آسف لهذا حقا، لقد كان خطأ".