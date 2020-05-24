شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تلوح بعقوبات :التشريع الصيني يهدد مركز هونج كونج المالي والان نبدء بالتفاصيل

انتقد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الأحد تشريع الأمن القومي الذي اقترحته الصين بشأن هونج كونج قائلا: قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية ويهدد وضع المدينة كمركز مالي. وأضاف أوبراين لشبكة إن.بي.سي "يبدو من هذا التشريع الخاص بالأمن القومي إنهم يقومون بالأساس بالسيطرة على هونج كونج وإذا فعلوا... لن يكون بإمكان وزير الخارجية مايك بومبيو أن يشهد بأن هونج كونج تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي وإذا حدث ذلك ستكون هناك عقوبات ستفرض على هونج كونج وعلى الصين".

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