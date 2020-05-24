شكرا لقرائتكم خبر عن «ووهان» الصينية تجري 1.146.156 اختبار كورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة الصحية في مدينة ووهان بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد في الصين إن المدينة قامت بإجراء مليون و146156 اختبارا للكشف عن مرض كوفيد-19 يوم 23 مايو بالمقارنة بمليون و470950 فحصا في اليوم السابق.

وبدأت ووهان حملة يوم 14 مايو للكشف عن حاملي فيروس كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض وذلك بعد أن أعلنت في العاشر من مايو أنها سجلت أول مجموعة إصابات بكوفيد-19 منذ الثامن من أبريل تاريخ إنهاء قيود العزل العام الذي كان مطبقا فيها.