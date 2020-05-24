شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالخليل والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابين فلسطينيين من البلدة القديمة وسط مدينة الخليل. ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ، بعد الاعتداء على أحدهما بالضرب عند مدخل الحرم، و الآخر أثناء تواجده في منطقة عين العسكر في البلدة القديمة .

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