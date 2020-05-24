شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يرحب بتطورات مفاوضات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

رحب الاتحاد الأفريقي، باستئناف إثيوبيا والسودان ومصر، المفاوضات بشأن سد النهضة لحل الخلافات العالقة والتوصل إلى حل ودي.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي في بيان : إن الاتحاد يرحب بالتطورات الأخيرة المتعلقة باتفاق إثيوبيا والسودان ومصر على مواصلة مفاوضات سد النهضة، حاثًا على متابعة التزام الأطراف الثلاثة بحسن النية، مسترشدين بمبادئ التعاون والتفاهم المشترك والشفافية، على النحو المنصوص عليه في إعلان المبادئ الموقع بينهما في العام 2015 في الخرطوم .

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن استعداد مفوضية الاتحاد الأفريقي لمساعدة جميع الأطراف على إيجاد حل سلمي وتحقيق اتفاق مفيد للطرفين .