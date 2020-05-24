تسجيل سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل

أعلنت دائرة صحة محافظة اربيل، الأحد، عن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "محافظة اربيل سجّلت، اليوم، سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد التراكمي للإصابات الى 250 حالة".
وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت، أمس السبت، تسجيل 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في عموم البلاد.
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