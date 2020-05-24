قائد عمليات البصرة يدعو للقيام بالفحص الوقائي لجميع الوافدين إلى المحافظة

وقال نزال في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نؤكد على التعاون مع المفارز الطبية في السيطرات الخارجية والقيام بعملية الفحص الوقائي لجميع الوافدين إلى المحافظة وبدون إستثناء".

واعلنت دائرة صحة البصرة، الاحد، عن تسجيل خمس اصابات جديدة بفايروس كورونا.