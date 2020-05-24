كورونا يعصف بمئات العمال داخل منجم للذهب جنوب إفريقيا

أعلنت شركة أنغلو غولد أشانتي، الأحد، اكتشافها إصابة 164 عاملا بفيروس كورونا في منجم تابع لها في جنوب إفريقيا، بعد إجراء 650 اختبارا منذ الخميس الماضي.
وذكرت الشركة "أنها أوقفت عملياتها (كخطوة احترازية) وأن جميع الحالات الإيجابية سيتم عزلها مع توفير تسهيلات في الموقع لمن قد يحتاجون للعلاج".
وأعلنت جنوب إفريقيا اليوم، عن 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي منذ تسجيل أول حالة في البلاد في شهر آذار، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة.
وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلاد ارتفع إلى 15515.
كما سجلت جنوب إفريقيا 3 وفيات إضافية بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 263.
وأعلنت جنوب إفريقيا اليوم، عن 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي منذ تسجيل أول حالة في البلاد في شهر آذار، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة.
وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلاد ارتفع إلى 15515.
كما سجلت جنوب إفريقيا 3 وفيات إضافية بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 263.
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