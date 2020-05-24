نشر المغني والممثل الأمريكي جيسون ديرولو مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" وهو يشارك في تحدي شهير، حيث يجب تناول الذرة على المثقب.
وبعد فترة قصيرة نشر جيسون فيديو آخر يظهر فيه مع ابتسامة ناصعة البياض، ما حير المستخدمين، وقال أحدهم، "هذا غير معقول، كيف تمكن استعادة أسنانه بهذه السرعة؟".
ويشتهر جيسون بحبه للمشاركة في تحديات خطيرة، فهذه ليست المرة الأولى التي يخسر فيها أسنانه، وقد فقدهم عندما قام بقفزة فاشلة إلى المسبح باستخدام يديه.
وفي تحدي آخر صارع جيسون مستخدما مقلاية بالإضافة إلى الرقص في سترة شتوية كما حاول مرة لعب دور كلبه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مغني يفقد اسنانه الأمامية بعد قيامه بتحدّي خطير على تيك توك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.