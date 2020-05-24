اسبانيا تعلن تسجيل نحو 500 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الاسبانية، الأحد، عن تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وذكرت السلطات، انه "تم تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 235772". وأضافت أنه "تم تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28752".



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