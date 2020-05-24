خبراء يكشفون عن أكثر 3 أطعمة فعالة لرفع معنوياتك

كشفت طبيبة نفسية روسية عن الأغذية الأكثر فاعلية لمكافحة القلق والاكتئاب.
وأوضحت الخبيرة: "يبدأ الإنسان الشعور بالقلق عند انخفاض مستوى السيروتونين في الجسم، أي عندما يكون لدينا خلل في نظام السيروتونين-ديفومين.
وتابعت أولغا، "الموز هو المنتج الأكثر تشبعًا الذي يعزز إنتاج السيروتونين. ويحتوي الجوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساهم في إنتاج السيروتونين كما يحتوي السبانخ على حمض الفوليك".
وأكدت الخبيرة، أن السيروتونين يؤثر أيضًا على درجة حرارة الجسم والمزاج والنوم وتخثر الدم والشهية، وتعتقد الخبيرة أن متوسط الاستهلاك اليومي لهذه المنتجات المضادة للاكتئاب للإنتاج الكافي للسيروتونين: واحد أو اثنين من الموز، وحوالي 100 غرام من الجوز و200 غرام من السبانخ.
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