الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأحد 2020/5/24 07:02 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/5/24 07:02 م بتوقيت أبوظبي

سجل الأردن، الأحد، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي لديه إلى 708 حالات. وذكرت وزارة الصحة الأردنية أن الإصابات الجديدة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 3 أردنيين، وأحدهم من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع. وأعلنت عن تسجيل حالة شفاء واحدة في مستشفى الملكة علياء. وأشارت إلى إجراء 1451 فحصاً مخبريّاً، ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات في الأردن حتى الآن إلى 163173 فحصاً.

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