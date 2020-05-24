الرئيس الأفغاني بصدد الإفراج عن ألفين من معتقلي طالبان المزيد

أطلق الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، آلية الإفراج عن نحو ألفي معتقل من طالبان في "بادرة حسن نية" ردا على إعلان الحركة وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام فترة عيد الفطر المبارك، وفق ما اعلن المتحدث باسمه.



وكتب المتحدث صديق صديقي على تويتر أن "الرئيس غني أطلق اليوم آلية للافراج عما يصل إلى ألفين من سجناء حركة طالبان، في بادرة حسن نية ردا على إعلان الحركة وقفا لإطلاق النار خلال عيد الفطر.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلان وقف إطلاق النار في أفغانستان خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إعلان وقف إطلاق النار فرصة قوية للتغلب على العقبات والتحرك بشكل عاجل للمفاوضات الداخلية التي تنهي الحرب داخل أفغانستان .