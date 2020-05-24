سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 مايو 2020

وسط تداولات محدودة، واصل متوسط سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري اليوم الأحد، مسجلا 15.81 جنيه للشراء و15.91 للبيع في أغلب تعاملات ماكينات الصراف الآلي للبنوك الكبرى، وفق متعاملين.

وبلغ متوسط السعر على شاشة البنك المركزي المصري 15.79 جنيه للشراء مقابل 15.92 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك بداية من اليوم الأحد وحتى الخميس 28 مايو الجاري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2020.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ضخما يصل لنحو 33.6% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى نحو 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2019، بارتفاع يقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

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وتمثل التحويلات مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لمصر .

وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت خلال عام 2019 لتسجل نحو 26.8 مليار دولار بالمقارنة مع 25.5 مليار دولار في 2018.

أقل سعر للدولار في مصر

وأظهرت التعاملات أن أقل سعر للدولار في مصر سجله البنك الأهلي اليوناني عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 للبيع، واقترب منه بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وسجل أعلى سعر للدولار عند مستوى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 للبيع، في البنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي الكويتي- بيريوس، وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك المصري الخليجي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو في مصر 17.28 جنيه للشراء و17.33 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 19.33 جنيه للشراء و19.49 جنيه لدى شاشات البنك المركزي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.20 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.30 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 51.11 جنيه للشراء، و51.61 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك المركزي المصري.