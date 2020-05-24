شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر.. تسجيل 1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020 الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت قطر، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة، و1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في قطر إلى 43714 حالة، بينها 34521 حالة نشطة، و188 مريضا في العناية المركزة. وأوضحت وزارة الصحة القطرية، أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 23. وتابعت أن 657 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 9170 حالة.

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