«عقاب رادع» .. أول تحرك من الأزهر ضد الشيخ الهارب

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، د. عبد الله حسن، بأن الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما بدر من الطالب «محمود. م. ع» الطالب بالصف الثالث الثانوي الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم الأحد 24 مايو، بزعمه أنه شيخ أزهري وإقامة شعائر صلاة عيد الفطر.

وأوضح حسن أن ذلك لتصرفه بصورة تخالف القانون والقيم وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلا عن أن يكون قدوة لغيره، وكانت عدد من صفحات موقع «فيسبوك» تداولت فيديو لحظة هروب الطالب مرتديا الزي الأزهري، بعد محاولته إقامة صلاة العيد في محافظة الدقهلية مخالفا كل التعليمات.