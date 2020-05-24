الرئيس الأفغاني يفرج عن 2000 من طالبان بعد إعلانها وقف إطلاق النار

أصدر الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​ قرارا بإطلاق سراح 2000 من معتقلي "​طالبان​" بعد إعلان الحركة وقفا ل​إطلاق النار​ بمناسبة ​عيد الفطر​. إضغط للمزيد

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