نتانياهو يبحث مع البرهان تعزيز العلاقات الإسرائيلية السودانية بإتصال

أعلن مكتب رئيس الوزراء في إسرائيل بنيامين نتانياهو، عن إجراء الأخير مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، تناولت تعزيز العلاقات بين الدولتين، حيث "تحدث هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان و تشاد وعايدهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".
وأشار مكتب نتانياهو في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بحث مع الزعيمين السوداني والتشادي "مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل" ، مشددا على أن "هناك دولا إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل".
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