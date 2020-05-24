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نتانياهو يبحث مع البرهان تعزيز العلاقات الإسرائيلية السودانية بإتصال

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أعلن مكتب رئيس الوزراء في ​إسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​، عن إجراء الأخير مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس السيادي في ​السودان​ ​عبد الفتاح البرهان​، تناولت تعزيز العلاقات بين الدولتين، حيث "تحدث هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان و تشاد وعايدهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأشار مكتب نتانياهو في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بحث مع الزعيمين ​السوداني​ والتشادي "مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل" ، مشددا على أن "هناك دولا إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل".

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