البابا فرنسيس أطلّ على المؤمنين من شرفته للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر

عاد المؤمنون إلى ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، لالتماس البركة من البابا فرنسيس، الّذي أطلّ عليهم من شرفته للمرّة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.
وألقى البابا عظته عبر الإنترنت من مكتبته، وشاهدها الحضور في الساحة على شاشات عملاقة. وحثّ الكاثوليك على "تدبّر أمر البيئة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وتدبُّر طريقة حمايتها على نحو أفضل، وكيف يمكنهم أيضًا مساعدة من هُم أكثر عرضة لآثار تغيّر المناخ".
والتزم الزائرون بقواعد التباعد الاجتماعي ووضَع معظمهم الكمّامات، في إطار التدابير المتّخذة لمكافحة تفشّي وباء "كورونا".
يُذكر أنّ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كان البابا يبارك ساحة فارغة من الجمهور. وكانت قد أعادت كاتدرائية القديس بطرس في روما يوم الإثنين، فتح أبوابها أمام الزوّار، في دليل على عودة نسبية إلى الحياة الطبيعية في إيطاليا، حيث تتسارع إجراءات رفع العزل مع استئناف القداديس وإعادة فتح المتاجر والمقاهي.
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