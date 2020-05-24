البيت الأبيض:تطبيق الصين لقانون الأمن القومي على هونغ كونغ سيعرضها لعقوبات

هددت ​الولايات المتحدة​ بفرض عقوبات على ​الصين​ حال تطبيقها قانون الأمن القومي في ​هونغ كونغ​ الهادف إلى "منع انفصال" المدينة. واعتبر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، ​روبرت أوبراين​ أن التشريع الذي يدرسه حاليا ​البرلمان الصيني​، قد يعرض للخطر مكانة هونغ كونغ كمركز مالي إقليمي.

وأشار أوبراين، إلى أنه "يبدو أنهم يسعون إلى الاستيلاء على هونغ كونغ من خلال هذا القانون للأمن القومي"، موضحا أن ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، "لن يكون بإمكانه، حال قيامهم بذلك، تأكيد الحفاظ على درجة عالية للحكم الثاني في هونغ كونغ، وفي حال حدوث هذا الأمر سيتم فرض عقوبات على كل من هونغ كونغ والصين".

وبدأ البرلمان الصيني، يوم الجمعة الماضي، مناقشة نص التشريع الجديد الذي يهدف إلى منع "الخيانة والانفصال والعصيان والتخريب" في هونغ كونغ ردا على التظاهرات التي نظمتها المعارضة العام الماضي.

وردا على هذا التطور قال بومبيو إن "الولايات المتحدة تدين اقتراح فرض تشريع أمني قومي من جانب واحد وبشكل تعسفي على هونغ كونغ"، ملوحا بإلغاء نظام المعاملة الاقتصادية المواتية للمدينة من قبل بلاده.