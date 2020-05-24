الهيئة الصحية في ووهان الصينية: إجراء مليون و146156 اختبارا لكوفيد 19 يوم أمس

ذكرت الهيئة الصحيّة في مدينة ​ووهان​ بؤرة وباء فيروس "كورونا" المستجد في ​الصين​، أنّ "المدينة قامت بإجراء مليون و146156 اختبارًا للكشف عن مرض "​كوفيد 19​" يوم أمس، بالمقارنة مع مليون و470950 فحصًا في اليوم السابق.

وكانت قد بدأت ووهان حملة يوم 14 أيار الحالي للكشف عن حاملي فيروس "كورونا" الّذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، وذلك بعد أن أعلنت في العاشر من أيار أنها سجلت أول مجموعة إصابات بـ"كوفيد 19" منذ الثامن من نيسان الماضي، تاريخ إنهاء قيود العزل العام الّذي كان مطبَّقًا فيها.