أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار برفقة قادة الجيش التركي، جولة تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية هطاي على الشريط الحدودي مع سوريا.
وأعلن في تصريح خلال الجولة، أن القوات الخاصة وسلاح الطيران تمكنا، أمس السبت، من القضاء على 13 مسلحا تابعين لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وأكد أكار أنهم يعملون "من أجل جعل وقف إطلاق النار في إدلب أمرا دائما".
ورافق أكار في جولته رئيس الأركان التركية، يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميد دوندار، والجوية حسن كوتشوك أكيوز، والبحرية عدنان أوزبال. وزار أكار والوفد مخيم أطمة للنازحين الواقع على الأراضي السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية عند الحدود مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.