الحكومة اليمنية توافق على مقترحات أممية لوقف إطلاق النار

أعلن ​وزير الخارجية​ ​اليمن​ي محمد الحضرمي، أن اليمن وافقت على مقترح اتفاقات أممية لوقف إطلاق النار وبناء الثقة، ودعم جهود مواجهة ​فيروس كورونا​، واستئناف العملية السياسية. وأشار الحضرمي إلى أن ​الحكومة​ وافقت على مبادرة المبعوث الأممي، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لمكافحة كورونا، وفتح الطرقات كاملة لاسيما في تعز، وفتح مطار ​صنعاء​ للرحلات الدولية، وسداد رواتب جميع الموظفين، والإفراج عن جميع الأسرى، واستئناف المشاورات، داعيا "مبعوث ​الأمم المتحدة​ لليمن ​مارتن غريفيث​، و​مجلس الأمن الدولي​ للكشف عن الطرف المعرقل للسلام أمام العالم، محملا المسلحين ​الحوثيين​ مسؤولية رفضهم لتلك الاتفاقات الأممية، لأنهم رفضوا المبادرة، ولا يرغبون في السلام ولا يكترثون لمعاناة اليمنيين".

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