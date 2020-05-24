الرئيس الصيني: كنا سنحدد هدف نمو الاقتصاد عند 6 بالمئة لولا وباء كورونا

لفت الرئيس ​الصين​ي ​شي جينبينغ​، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسميّة الصينيّة، إلى أنّ "الصين كانت ستحدّد هدف نمو ​الاقتصاد​ السنوي عند ستة بالمئة، لو لم تحدث جائحة فيروس "كورونا" المستجد".

وأشار إلى أنّه "إذا حدّدنا هدفًا جامدًا للناتج المحلي الإجمالي، فسينصبّ التركيز على تحفيز قوي وتحقيق ​معدل النمو​، وهو ما لا يتّفق مع هدفنا من التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة".

وكانت قد تخلّت الحكومة الصينيّة يوم الجمعة عن ذكر هدفها لنمو الناتج المحلّي الإجمالي للعام 2020، في تقرير عملها السنوي الّذي كشفت عنه في مستهل اجتماع للبرلمان، وعزت ذلك إلى الضبابيّة الناجمة عن الجائحة.