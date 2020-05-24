نتانياهو: تهديدات خامنئي تعرض إيران لخطر كبير

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن التهديدات التي توجهها قيادة إيران إلى إسرائيل تعرض الجمهورية الإسلامية لخطر كبير، مشددا على أن "التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل لم تتوقف ولو للحظة وكذلك التهديدات".
وذكّر نتانياهو بالتصريحات التي جاءت مؤخرا على لسان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بمناسبة يوم القدس حيث وصف إسرائيل بأنها "ورم سرطاني في الشرق الأوسط"، قائلا: "سمعتم بالتأكيد حاكم إيران خامنئي يهددنا بالتدمير. وبالطبع كل من يهددنا بالتدمير لن ينجح في ذلك ويعرض نفسه لخطر كبير".
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