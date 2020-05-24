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توتر بالمسجد الأقصى بعد محاولة الشرطة الإسرائيلية منع إقامة صلاة العيد

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تمكن ال​فلسطين​يون صباح اليوم الأحد من الوصول إلى باب الأسباط في باحة ​المسجد الأقصى​ في فلسطين، وأداء صلاة ​عيد الفطر​ المبارك، رغم محاولات ​الشرطة الإسرائيلية​ منعهم، حيث شهد محيط المسجد الأقصى توترا منذ ساعات الصباح الأولى، بعد أن هاجمت الشرطة الإسرائيلية المصلين عند منطقة باب الأسباط في محاولة لمنعهم من الدخول، ما تسبب في مناوشات بين الشرطة و المصلين.

وفي ​قطاع غزة​ أدى ​الفلسطينيون​ صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد و الساحات وسط إجراءات الحماية و الوقاية من ​فيروس ​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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