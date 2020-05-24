سريع: 48 غارة لقوات التحالف بساعات وستكون عواقب هذا العدوان وخيمة

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، أن قوات التحالف العربي شنت 48 غارة على مدن يمنية، مهددا بأن ذلك ستكون له تبعات.
وأشار سريع في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "طيران العدوان شن خلال الساعات الماضية أكثر من 48 غارة جوية توزعت على محافظات الجوف ومأرب وحجة وصعدة منها: 9 غارات على مديرية مجزر بمأرب، و 6 غارات على محافظة الجوف، و 15 غارة على مديرتي حرض وعبس بمحافظة حجة، و 18 غارة على مران والملاحيط وباقم بمحافظة صعدة، خلفت عددا من الشهداء والجرحى في محافظة صعدة"، معتبرا أن "هذا التصعيد الجوي المتواصل ستكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان، وعليها تحمل تبعات ذلك".
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