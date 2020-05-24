تسجيل أكبر عملية انتهاك للحظر بالسودان لأداء صلاة العيد بظل كورونا

رغم حظر السلطات في السودان أداء صلاة ​عيد الفطر​ في المساجد، في ظل تفشي وباء ​كورونا​، خرق المئات في ​الخرطوم​ الحظر و خرجوا لأداء ​الصلاة​. و أعلنت السلطات السودانية في وقت سابق، عن تمديد الحظر العام المتبع في ولاية الخرطوم لمدة أسبوعين آخرين، اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد دراسة التقارير الأخيرة حول الوضع الوبائي في البلاد.​​​​​​​

ووفقا لآخر إحصائية أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 3378 حالة، وحالات الوفاة إلى 137، فيما تماثل للشفاء 372 مصابا بالفيروس.​​​​​​​