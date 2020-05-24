رغم حظر السلطات في السودان أداء صلاة عيد الفطر في المساجد، في ظل تفشي وباء كورونا، خرق المئات في الخرطوم الحظر و خرجوا لأداء الصلاة. و أعلنت السلطات السودانية في وقت سابق، عن تمديد الحظر العام المتبع في ولاية الخرطوم لمدة أسبوعين آخرين، اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد دراسة التقارير الأخيرة حول الوضع الوبائي في البلاد.
ووفقا لآخر إحصائية أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 3378 حالة، وحالات الوفاة إلى 137، فيما تماثل للشفاء 372 مصابا بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أكبر عملية انتهاك للحظر بالسودان لأداء صلاة العيد بظل كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.