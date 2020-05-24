كيم يترأس اجتماعا للجنة العسكرية لمناقشة زيادة الردع النووي

ذكرت وسائل إعلام في ​كوريا الشمالية​ عن أن الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ ترأس اجتماعا للجنة العسكرية المركزية، تمت خلاله مناقشة "السياسات الجديدة لتعزيز الردع النووي للبلاد، وتم بحث خطوات عسكرية مهمة، وإجراءات تنظيمية وسياسية، لتعزيز القوات المسلحة".

ولفتت وكالة الأنباء الرسمية إلى أنه "تم اتخاذ سياسات جديدة لتعزيز الردع النووي للبلاد في الاجتماع، وتم وضع القوات المسلحة الاستراتيجية في حالة التأهب القصوى، بما يتماشى مع المتطلبات العامة لبناء وتطوير القوات المسلحة في البلاد، واتخذت في الاجتماع إجراءات حاسمة لزيادة قدرة نيران المدفعية بصورة كبيرة"، حيث شدد كيم على "تحقيق القيادة الأحادية للحزب" على الجيش، وحدد "القضايا الرئيسية التي يتعين الحفاظ عليها للاستمرار في الأداء العسكري والسياسي للقوات المسلحة".