الصحة المغربية: 23 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع عدد الحالات الإجمالي إلى 7429

كشفت ​وزارة الصحة المغربية​ عن "تسجيل 23 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في المغرب إلى 7429 حالة". وأوضحت في بيان، أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 4686 حالة، بعد تماثل 48 حالة جديدة للشفاء، بينما استقرّ عدد حالات الوفاة في 198 حالة"، مبيّنةً أنّ "عدد الحالات المستبعَدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 134 ألفًا و698 حالة". وأهابت بالمواطنات والمواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربية، بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".

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