أعلن رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ أن بلاده "تحكمت بشكل كبير" في انتشار وباء كورونا، معربا عن أمله في استئناف النشاط السياحي في أقرب وقت.
وخلال زيارته لأحد مراكز رعاية المسنين، أشار إلى أن الحكومة تأمل في عودة الموسم السياحي مع بداية شهر تموز، مشددا على أهمية استئناف هذا النشاط الذي يعتمد عليه اقتصاد تونس بشكل كبير.
كما أثنى الفخفاخ على الجهود التي بذلها المشرفون والفرق الطبية والمتطوعون للعمل في دور رعاية المسنين، لافتا إلى عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين المسنين المقيمين بجميع المراكز.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة التونسية: سيطرنا على كورونا ونأمل بعودة السياحة في تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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