رئيس الحكومة التونسية: سيطرنا على كورونا ونأمل بعودة السياحة في تموز

أعلن رئيس ​الحكومة التونسية​ الياس الفخفاخ أن بلاده "تحكمت بشكل كبير" في انتشار وباء كورونا، معربا عن أمله في استئناف النشاط السياحي في أقرب وقت.

وخلال زيارته لأحد مراكز رعاية المسنين، أشار إلى أن الحكومة تأمل في عودة الموسم السياحي مع بداية شهر تموز، مشددا على أهمية استئناف هذا النشاط الذي يعتمد عليه اقتصاد تونس بشكل كبير.

كما أثنى الفخفاخ على الجهود التي بذلها المشرفون والفرق الطبية والمتطوعون للعمل في دور رعاية المسنين، لافتا إلى عدم تسجيل أي إصابة ب​فيروس كورونا​ بين المسنين المقيمين بجميع المراكز.