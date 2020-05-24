أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يرحب بالهدنة المعلنة في أفغانستان بمناسبة حلول عيد الفطر، مؤكدا أن "الأمين العام يرحب بوقف إطلاق النار، الذي أعلنته حكومة أفغانستان وحركة طالبان، والذي سيجعل الاحتفال السلمي بعيد الفطر ممكنا".
ووفقا لبيان لغوتيريش، فإن الأمين العام للأمم المتحدة، يدعو جميع الأطراف المعنية، إلى اغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى عملية السلام معتبرا أنه "فقط التسوية السلمية، يمكن أن تضع نهاية للمعاناة في أفغانستان. الأمم المتحدة ملتزمة بدعم شعب وحكومة أفغانستان في هذا المسعى الهام".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش يرحب بالهدنة في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.