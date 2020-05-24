غوتيريش يرحب بالهدنة في أفغانستان

أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​ستيفان دوجاريك​، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يرحب ب​الهدنة​ المعلنة في ​أفغانستان​ بمناسبة حلول ​عيد الفطر​، مؤكدا أن "الأمين العام يرحب بوقف إطلاق النار، الذي أعلنته حكومة أفغانستان و​حركة طالبان​، والذي سيجعل الاحتفال السلمي بعيد الفطر ممكنا".

ووفقا لبيان لغوتيريش، فإن الأمين العام للأمم المتحدة، يدعو جميع الأطراف المعنية، إلى اغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى عملية السلام معتبرا أنه "فقط التسوية السلمية، يمكن أن تضع نهاية للمعاناة في أفغانستان. ​الأمم المتحدة​ ملتزمة بدعم شعب وحكومة أفغانستان في هذا المسعى الهام".