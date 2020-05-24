شامل روكز: ماكينة الكذب شغالة ولكن الحقيقة لا بد أن تظهر

أشار النائب ​شامل روكز​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن أن زمن "أبناء الشائعات" عاد بقوة على ما يبدو، موضحاً أنه "كل يوم يطالعنا البعض عبر مواقع التواصل برواية جديدة لا أساس لها من الصحة والمصداقية، الا في المخيلات المريضة والنوايا الخبيثة وبين ممتهني التحريف والتأليف".

ولفت إلى أنه "بينما لم يجد المنزعجون من مواقفنا الأخيرة رداً في ال​سياسة​، عمدوا الى هذا الاسلوب، تارةً عبر نبش صور عمرها سنوات، وطوراً عبر اختراع سيناريوهات وفبركة اخبار، وكلها أساليب مغرضة لأهداف معروفة".

وأوضح أنه "اذ نتوقع في الأيام المقبلة المزيد من هذه الشائعات والفبركات، نؤكد للمحبين أننا سنعلن عبر مكتبنا عن أي اجتماع نعقده أو رأي نقوله أو موقف نصدره، لأننا لا نخجل بما نفعل، وكل ما يصدر من الخارج من تسريبات لا يعنينا"، قائلاً: "ماكينة الكذب شغالة، ولكن الحقيقة لا بد أن تظهر".