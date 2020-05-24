أعلنت غرفة العمليّات الوطنيّة لإدارة الكوارث - السراي الحكومي، "ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في لبنان إلى 1114 حالة، عقب تسجيل 17 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة".
ولفتت في تقريرها اليومي حول مستجدات "كوفيد 19"، إلى أنّ "923 إصابات من مجمل الإصابات عائدة لمقيمين، و191 لوافدين. أمّا بالنسبة للحالات الجديدة، فقد تمّ تسجيل 12 إصابة بين المقيمين و5 إصابات بين الوافدين". وأوضحت أنّه "تمّ إجراء 63044 فحصًا في المختبرات منذ 21 شباط 2020، 2310 منها تمّ إجراؤها في المختبرات خلال الساعات الـ24 الماضية"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ إجراء 10754 فحصًا في مطار بيروت الدولي منذ 5 نيسان الماضي، و100 منها أُجريت خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لفحوصات كورونا منذ 21 شباط الماضي إلى 73798".
وذكرت أنّ "الإصابات الـ17 الجديدة توزّعت على البلدات، كالآتي:
- البسطة (بيروت): إصابة واحدة.
- الشياح (بعبدا): 3 إصابات.
- مجدل عنجر (زحلة): 9 إصابات.
- داريا (الشوف): إصابة واحدة.
- الوردانية (الشوف): إصابة واحدة.
- النبطية الفوقا (النبطية): إصابة واحدة.
- شقرا (بنت جبيل): إصابة واحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة إدارة الكوارث: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1114 بعد تسجيل 17 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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