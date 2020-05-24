خلية الأزمة في الحزب التقدمي وزعت كمامات ومنشورات توعية حول كورونا بحاصبيا

قامت خلية الأزمة في وكالة داخلية ​حاصبيا​ - ​مرجعيون​ في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، بحملة توزيع كمّامات ومنشورات توعية على المارة، بالتعاون مع أفواج "الكشاف التقدمي" وخلايا "​منظمة الشباب التقدمي​" وفريق الطوارئ، من خلال حواجز محبّة في القرى والبلدات، وذلك في إطار "حملة التقدمي للوقاية من ​كورونا​".

شملت الحملة جسر ​الحاصباني​، ساحة الشهداء، السوق الرئيسي في حاصبيا، مثلث زغلة، ومداخل وساحات قرى شويا، ​عين قنيا​، ميمس، الكفير، الخلوات، الفرديس، عين جرفا، الماري، ابل السقي، ومثلث كفرحمام - ​كفرشوبا​ - ​الهبارية​.