خلية الأزمة في الحزب التقدمي وزعت كمامات ومنشورات توعية حول كورونا بحاصبيا

قامت خلية الأزمة في وكالة داخلية حاصبيا - مرجعيون في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، بحملة توزيع كمّامات ومنشورات توعية على المارة، بالتعاون مع أفواج "الكشاف التقدمي" وخلايا "منظمة الشباب التقدمي" وفريق الطوارئ، من خلال حواجز محبّة في القرى والبلدات، وذلك في إطار "حملة التقدمي للوقاية من كورونا".
شملت الحملة جسر الحاصباني، ساحة الشهداء، السوق الرئيسي في حاصبيا، مثلث زغلة، ومداخل وساحات قرى شويا، عين قنيا، ميمس، الكفير، الخلوات، الفرديس، عين جرفا، الماري، ابل السقي، ومثلث كفرحمام - كفرشوبا - الهبارية.
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