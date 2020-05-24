قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزلها في بربور إلى جهة مجهولة ولم تعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة القاصر المفقودة: "لين حسين محايري (مواليد 2002، لبنانية)، الّتي غادرت بتاريخ 23 أيار 2020، منزل ذويها الكائن في ​بربور​ - المزرعة إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتّى تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، "الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة ​شرطة بيروت​ على الرقم 633808/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".