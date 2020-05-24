قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزلها في بربور إلى جهة مجهولة ولم تعد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: "لين حسين محايري (مواليد 2002، لبنانية)، الّتي غادرت بتاريخ 23 أيار 2020، منزل ذويها الكائن في بربور - المزرعة إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتّى تاريخه".
وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، "الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت على الرقم 633808/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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