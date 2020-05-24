الدفاع المدني: إخماد حريق داخل مدرسة في النبطية والأضرار مادية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل مكاتب تابعة لإدارة مدرسة "سان شارل كولج" في ​النبطية​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات".

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