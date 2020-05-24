شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية بالمطارات والطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف وزارة الطيران المدنى، جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم لجميع المطارات المصرية والمرافق العامة والمنشآت التابعة للمطارات.

وتقوم جميع المطارات المصرية فى جميع أنحاء الجمهورية بتفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تتم عمليات تعقيم وتطهير مكثفة للمطارات المصرية بشكل يومي ومنتظم ، وتشمل عمليات التطهير والتعقيم جميع مبانى وإستراحات الركاب فى صالات السفر والوصول و الكاونترات ، وجميع الأماكن التي تواجد الراكب بها فى المطار .

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني على أن والوزارة شركاتها التابعة تستمر فى تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة ضمن الجسر الجوي المخصص لاعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم .

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وأضاف منار ان إجراءات التعقيم الشاملة تتم بجميع مواقع العمل بالمطارات والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات.

وأشار منار إلى استمرار الوزارة فى عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت وذلك للتأكد من جاهزية واستعداد كافة المطارات المصرية عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة بعد تمام السيطرة وفرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن .

وكان وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير شركتى مصر للطيران وايركايرو خلال الفترة من ٢٠ مارس حتى ٢١ مايو الجاري ١٣٥ رحلة جوية استثنائية لإجلاء ٢٤٧٥٠ من المصريين العالقين فى عدد من العواصم والمدن الدولية، وذلك فى ضوء سعى الدولة نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وقال منار تم التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصرى.