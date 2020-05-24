في أولى أيام عيد الفطر.. انطلاق فريق من طب المنصورة إلى عزل تمى الأمديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قدم رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط، الشكر للفريق الطبي في كلية الطب، قبل انطلاقه اليوم الأحد؛ أولى أيام عيد الفطر المبارك،

ضمن الفوج الخامس لفريق طب المنصورة المشارك بالخدمة الطبية والتعاون مع الفرق الطبية بوزارة الصحة، في دعم المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل بتمى الأمديد.

والمستشفى خصصته وزارة الصحة لاستقبال الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا داخل محافظة الدقهلية.

وقال رئيس الجامعة إنهم جنود مصر البواسل الذين اختاروا التصدي للفيروس القاتل بإرادتهم الحرة

وبوازع إنساني لتقديم رسالتهم الإنسانية لمعاونة زملائهم في وزارة الصحة وتقديم الدعم الطبي للعمل على شفاء المصابين بالفيروس.

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وأضاف عبدالباسط أنهم يخوضون حربًا من نوع مختلف ضد انتشار مرض اجتاح العالم، وأنهم في مهمة قومية ووطنية جديدة لخدمة المجتمع المصري بمحافظة الدقهلية.

وأوضح أن ما يقومون به ليس بجديد على طب المنصورة وأبنائها الأطباء المتميزين في مختلف التخصصات فهي قلعة الطب بمصر وعليها أن تلبي النداء لخدمة المريض المصري.

يذكر أن الفريق الطبي انطلق بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب تحت إشراف الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، ويستمر عمل الفريق لمدة 14 يومًا.

ويضم الفريق ٧ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف التخصصات بكلية الطب، ويضم:

مدرسين مساعد بقسم الأمراض الصدرية، و3 مدرسين مساعدين بقسم التخدير والعناية المركزة، ومدرس مساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكي، ومدرسين مساعد بقسم الأمراض الباطنة.​