قطر تسجل حالتي وفاة و1501 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المُستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 23 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1501إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 43714 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 657 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 9170 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 3349 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 188143.